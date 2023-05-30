Стилист Лисовец назвал деревенский стиль одежды модным летним трендом

Владислав Лисовец назвал открытое тело и стиль кантри в одежде модными летом

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал модные тренды в одежде на лето. Его комментарий публикует News.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными образы с множеством открытых участков тела, а также сочетание различных принтов. В то же время популярным окажется стиль кантри. «Много всего плетеного: вязаные майки, жакеты, сумки, то есть такой кантри-стиль, деревенский. Это абсолютный тренд, все изо льна и кружева, соломенные шляпы, сумки, бейсболки. Все, что откидывает нас в деревню», — пояснил специалист.

Кроме того, следует уделить внимание аксессуарам, которые претендуют на место основного акцента в нарядах, добавил собеседник издания. Что касается модных цветов — стилист выделил приглушенные оттенки и посоветовал при этом в приоритет ставить фактуру и силуэт изделия.

Ранее стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам модные купальники на лето 2023 года. В грядущем сезоне будут актуальны фасоны с откровенными разрезами, многочисленными завязками, абстрактными принтами и растительными узорами, отметила специалистка.