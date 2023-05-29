Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:45, 29 мая 2023Ценности

Россиянам назвали самую модную одежду на лето

Стилистка Татьяна Веденская назвала платья с цветочным принтом и панамы модными летом

Фото: Brian Wangenheim / Unsplash

Стилистка Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитой из лоскутов тканей разной фактуры. В то же время среди трендов эксперт назвала платья с цветочным принтом, вещи с узором в виде сердец, юбки плиссе и в форме тюльпана.

Материалы по теме:
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте: самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте:самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
16 мая 2023
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян. Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян.Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
2 мая 2023

Кроме того, специалистка внесла в список объемные сумки, панамы и балетки, которые пришли на смену обуви на платформе и каблуках. При этом мужчинам она порекомендовала обратить внимание на клетчатые рубашки и джинсовые наряды.

Ранее стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам модные купальники на лето 2023 года. В грядущем сезоне будут актуальны фасоны с откровенными разрезами, многочисленными завязками, абстрактными принтами и растительными узорами, отметила специалистка.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной
    Пропавшая 25-летняя кошка воссоединилась с хозяевами через два года
    Польша решила закрыть границу для машин с российскими и белорусскими номерами
    В ДНР сообщили о поражении иностранного ЗРК в Киеве
    В Чехии не исключили вероятность войны НАТО с Россией
    Китай отправит на Луну пилотируемый планетоход
    МАГАТЭ подготовило идеи по укреплению безопасности на ЗАЭС
    Украинский генерал предрек Киеву потери городов из-за контрнаступления
    Россиянам назвали самую модную одежду на лето
    Стало известно о минометном обстреле ВСУ села в Брянской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.