Россиянам назвали самую модную одежду на лето

Стилистка Татьяна Веденская назвала платья с цветочным принтом и панамы модными летом

Стилистка Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитой из лоскутов тканей разной фактуры. В то же время среди трендов эксперт назвала платья с цветочным принтом, вещи с узором в виде сердец, юбки плиссе и в форме тюльпана.

Кроме того, специалистка внесла в список объемные сумки, панамы и балетки, которые пришли на смену обуви на платформе и каблуках. При этом мужчинам она порекомендовала обратить внимание на клетчатые рубашки и джинсовые наряды.

Ранее стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам модные купальники на лето 2023 года. В грядущем сезоне будут актуальны фасоны с откровенными разрезами, многочисленными завязками, абстрактными принтами и растительными узорами, отметила специалистка.