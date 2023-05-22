Россиянкам назвали самые модные купальники на лето

Стилистка Полли Рыжова назвала купальники с рюшами и в стиле ретро модными этим летом

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В грядущем сезоне будут актуальны фасоны с откровенными разрезами, многочисленными завязками, абстрактными принтами и растительными узорами, отметила специалистка. Также в список трендов войдут изделия в горох и полоску и минималистичные однотонные предметы гардероба, указала эксперт.

Кроме того, Рыжова внесла в перечень купальники в спортивном стиле и стиле ретро, например, как у героинь сериала «Спасатели Малибу». В то же время она посоветовала присмотреться к моделям с рюшами и воланами. «Купальник с оборками в портретной зоне придаст своей обладательнице женственный шарм и станет безупречным нарядом для пляжной вечеринки», — пояснила собеседница издания.

Ранее стилистка Эльвира Янковская перечислила россиянам тренды в одежде на лето 2023 года. Эксперт заявила, что в грядущем сезоне будут актуальны юбки, брюки и обувь необычных фасонов. Самыми модными вещами этого лета Янковская назвала пышную юбку-баллон овального силуэта, обувь на платформе и яркие брючные костюмы.