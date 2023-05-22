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19:08, 22 мая 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянам тренды в одежде на лето

Стилистка Эльвира Янковская назвала обувь на платформе и джинсы карго модными этим летом

Фото: davide ligabue / Unsplash

Стилистка Эльвира Янковская перечислила россиянам тренды в одежде на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.ru».

Эксперт заявила, что в грядущем сезоне станут актуальны юбки, брюки и обувь необычных фасонов. Самыми модными вещами этого лета Янковская назвала пышную юбку-баллон овального силуэта, обувь на платформе и яркие брючные костюмы. Также женщина внесла в список широкие джинсы карго с большим количеством карманов, гольфы и носки.

Помимо этого, стилистка напомнила, что главным цветом в одежде в упомянутое время года будет карминово-красный. Кроме того, Янковская посоветовала приобрести предметы гардероба с анималистичным принтом. «А вот утюг выбросьте. Сегодня в моде мятые вещи и легкая небрежность», — уточнила собеседница издания.

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«В сезоне 2023 я могу предложить обратить внимание на такие сочетания: брюки карго и кроп-топ, платье с капюшоном и разрезами, бахрома и босоножки, экстремально короткая юбка и туфли с прозрачными носочками. Плюс монохромные образы всегда выручат вас: тотал деним, тотал гранж, колор-блок», — порекомендовала эксперт.

В заключение стилистка рассказала, что кепки со стразами, приталенные куртки, юбки и платья с баской, кожаные леггинсы, платье-свитер, каркасные твердые клатчи и высокий каблук станут антитрендами летом 2023 года.

Ранее в мае стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города. Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды. Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи.

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Екатерина Ештокина
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