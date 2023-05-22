Стилистка назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города

Стилистка Анастасия Хохлова назвала сланцы недопустимой летней вещью для города

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды. Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи. По ее словам, подобная обувь более комфортна в носке и отлично подходит для городской среды.

Вдобавок Хохлова предложила заменить тунику на удлиненную льняную рубашку. «Ее можно носить навыпуск, чтобы скрыть бедра, или подвязать, подчеркнув талию», — отметила специалистка.

Помимо прочего, Хохлова обратила внимание на пляжные сумки. «Чтобы сумка хорошо смотрелась и в повседневной жизни, и на отдыхе, выбирайте изделия из соломы или ротанга», — пояснила она и уточнила, что изделие должно держать форму.

Ранее стилистка Наталия Булдакова назвала россиянам главные тренды в одежде на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка.