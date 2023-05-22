Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:16, 22 мая 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города

Стилистка Анастасия Хохлова назвала сланцы недопустимой летней вещью для города

Фото: Unsplash

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды. Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи. По ее словам, подобная обувь более комфортна в носке и отлично подходит для городской среды.

Вдобавок Хохлова предложила заменить тунику на удлиненную льняную рубашку. «Ее можно носить навыпуск, чтобы скрыть бедра, или подвязать, подчеркнув талию», — отметила специалистка.

Помимо прочего, Хохлова обратила внимание на пляжные сумки. «Чтобы сумка хорошо смотрелась и в повседневной жизни, и на отдыхе, выбирайте изделия из соломы или ротанга», — пояснила она и уточнила, что изделие должно держать форму.

Ранее стилистка Наталия Булдакова назвала россиянам главные тренды в одежде на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили на слова Байдена о потерях России в Артемовске
Стало известно о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа
Стилистка назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города
Шольц обещал продолжить поставки западного оружия Украине после СВО
Стало известно о гибели жителя при обстреле приграничного российского региона
Определена причина гигантских подводных оползней в Антарктике
Активисты залезли в главный фонтан Рима в знак протеста
Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» заявиться в чемпионат России
В Госдуме объяснили предложение выдавать россиянам деньги на машину
Мужчина 13 лет помогал беспризорнику и попал за это под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.