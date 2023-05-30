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11:15, 30 мая 2023Из жизни

Сделанный из любопытства ДНК-тест помог мужчине найти брата

В Великобритании мужчина сделал ДНК-тест ради интереса и нашел родного брата

Фото: Freedomz / Shutterstock / Fotodom

27-летний житель Великобритании нашел родного брата с помощью ДНК-теста, сделанного из любопытства. Об этом сообщает Stoke Sentinel.

Рис Уильямс из города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, много лет пытался найти ближайших родственников. Мать британца скончалась, когда ему было девять лет. Тогда же он узнал от двоюродных братьев, что мужчина, которого он считал родным отцом, таковым не является. Всю сознательную жизнь Уильямс не оставлял попыток найти биологического родителя.

В январе 2022 года он ради интереса сделал ДНК-тест и загрузил результаты анализа на сайт организации генеалогических исследований MyHeritage. Уильямсу удалось выяснить имя отца, однако того уже не было в живых. Несмотря на это, мужчина узнал и радостную новость — у него есть родной брат, 53-летний Крис Джонс.

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Джонс всю жизнь воспитывался в приемной семье и не подозревал о существовании брата. Новообретенные родственники некоторое время общались по интернету, а затем Джонс решил устроить Уильямсу сюрприз и тайно приехал в Сток-он-Трент. Он рассказал брату, что хочет, чтобы у него взяли интервью об истории их воссоединения, и якобы попросил оператора приехать к нему домой. Когда Уильямс открыл дверь, чтобы встретить оператора, в дом зашел Джонс.

В первый момент Уильямс был шокирован, однако потом обрадовался старшему брату и обнял его. По словам мужчин, они очень похожи друг на друга: у них одинаковые черты лица и общие интересы. Братья даже страдают одним редким заболеванием глаз, которое досталось им от отца. «В нас много схожего, например, форма носа. Схожесть даже в тех вещах, которые не имеют ничего общего с генетикой. Нам нравится один и тот же цвет. Мы оба любим кошек. Мы оба совершаем импульсивные покупки», — говорит Уильямс.

Теперь братья стали общаться еще больше и собираются встретиться снова в июне.

Ранее сообщалось, что в Таиланде шестеро детей воссоединились с матерью, которая пропала без вести 30 лет назад. Женщина жила в храме и ни с кем не разговаривала.

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    Алиса Удовик
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