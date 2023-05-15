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18:21, 15 мая 2023Из жизни

Дети нашли пропавшую без вести 30 лет назад мать в храме

The Thaiger: в Таиланде шестеро детей воссоединились со своей матерью спустя 30 лет

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде шестеро детей воссоединились с матерью, 86-летней Пуан Думсаманг, которая пропала без вести 30 лет назад. Об этом сообщает The Thaiger.

Причина пропажи Думсаманг неизвестна. Ее сестра вспоминает, что до того, как женщина исчезла из дома, она была подавлена и напряжена. На протяжении многих лет дочь Думсаманг, 30-летняя Кеньярат Родкратук, пыталась найти свою мать. Периодически с ней связывались местные жители, сообщая, что видели женщину в той или иной провинции Таиланда. Но дочери так и не удавалось отыскать ее.

Спустя 30 лет после пропажи Родкратук наткнулась на фотографию Думсаманг в новостях. Мать находилась в храме в провинции Прачинбури. Родкратук не могла поверить своим глазам и сразу отправилась в храм. Оказалось, что там действительно жила ее мать. Бывший настоятель храма рассказал, что нашел Думсаманг в 2005 году в беседке неподалеку. Родственников женщины найти не удалось, поэтому в течение 18 лет о ней заботились монахи и местные жители. По словам настоятеля храма, Думсаманг была тихой и ни с кем не разговаривала.

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Настоятель попросил Родкратук приехать в храм вместе с братьями и сестрами и принести документы, подтверждающие, что они являются детьми женщины. Спустя некоторое время они воссоединились с матерью. Пожилой Думсаманг потребовалось 20 минут, чтобы вспомнить прежнюю жизнь. Теперь она будет жить дома, о ней будут заботиться дети. Братья и сестры поблагодарили монахов за то, что все это время они кормили женщину и ухаживали за ней.

Ранее сообщалось, что разлученные десятилетиями 79-летний мужчина и 78-летняя женщина нашли друг друга и поженились спустя годы после разорванной помолвки. Пара сыграла свадьбу через 60 лет после запрета родителей женщины.

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Алиса Удовик
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