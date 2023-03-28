Разлученные родителями влюбленные нашли друг друга через 60 лет и поженились

Пара сыграла свадьбу через 60 лет после разорванной родителями помолвки

Разлученные десятилетиями 79-летний мужчина и 78-летняя женщина нашли друг друга и поженились спустя годы после разорванной помолвки. Как сообщает Mirror, пара сыграла свадьбу через 60 лет после запрета родителей женщины.

В 1963 году 19-летний Лен Албрингтон из Великобритании сделал предложение своей 18-летней девушке Дженет Стир. Дженет дала свое согласие. Влюбленные мечтали переехать в Австралию и построить там новую жизнь. Лен уехал первым, чтобы немного обустроиться, и с нетерпением ждал невесту.

Однако их планам помешали родители девушки. Когда они узнали, что дочь помолвлена и собирается уехать на другой конец света, они пришли в бешенство. Отец с матерью настояли, чтобы Дженет осталась дома — на острове Уайт.

Влюбленным пришлось смириться с разлукой, и каждый из них начал жить своей жизнью. Лен вскоре женился на австралийке, с которой у них родилось трое детей. Дженет тоже вышла замуж в Великобритании и стала матерью.

Однако в 2015 году брак Лена распался, и он решил отыскать любовь своей юности. Он вернулся в Великобританию и пришел к дому Дженет на острове Уайт, отыскав адрес в списках для голосования. Дженет в то время была еще замужем, она узнала Лена, но их общение тогда не продолжилось.

Я был очень взволнован, потому что не знал, какой реакции ожидать, не знал даже, увижу ли я ее. Я пришел туда наудачу. Место было не так уж легко найти, но у меня получилось. Я просто надеялся узнать, что у нее все хорошо. Удивительно, что в итоге все сложилось именно так, как сложилось Лен Албрингтон новобрачный

Она написала ему через два года, после того как ее муж скончался от рака. Оказалось, что Дженет даже сохранила помолвочное кольцо, которое возлюбленный подарил ей в 1963 году. Между ними снова вспыхнули чувства, и в 2018 году пара стала жить вместе в городе Стивенидж, Англия.

Я была рада, что он нашел меня. В то время я много думала о Лене

Дженет Стир новобрачная

В 2022 году Лен сделал Дженет предложение. В феврале 2023 года пара наконец сыграла свадьбу — через 60 лет после помолвки. На церемонии присутствовали дети, внуки и правнуки Дженет и Лена.

Ранее сообщалось об 85-летнем американце, сыгравшем свадьбу с 83-летней женщиной, на которой обещал жениться 60 лет назад. Пара воссоединилась после того, как мужчина извинился за неисполненное обещание.