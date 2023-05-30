Доктор Мясников дал совет родившимся до 1970 года россиянам

Мясников посоветовал родившимся до 1970 года россиянам «не отдавать оставшиеся дни унынию»

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не предаваться тоске и унынию и проживать каждый день как последний, несмотря на недуги. Совет на эту тему он дал в своем Telegram-канале.

По словам доктора, ему внезапно пришло в голову, что люди, родившиеся до 1970 года рождения, мало что могут сделать для продления своей жизни. «Генетика и так при нас, то, что мы могли сделать — обжираться, пить, курить, сидеть на попе ровно — мы уже сделали (или наоборот — ура! — не сделали)… Ресурс свой, данный Богом (природой, "пача-мамой") мы уже растратили», — рассудил Мясников.

Специалист пришел к выводу, что таким образом все, что остается в подобной ситуации, — обеспечить себе качество оставшейся жизни. «Можно хорониться, страдая от боли в пояснице и скачков давления, а можно считать каждый день, как последний и не отдавать его хворям и хандре. "То, что не можем вылечить — считать за норму". Так давайте научимся не отдавать оставшиеся дни унынию, боли и немощи! Будем жить — уж как можем!» — посоветовал он этой группе россиян.

Ранее Мясников заявил, что содержащие сахар продукты опасны из-за повышения риска рака. К таким продуктам врач причислил газировку, белые макароны, хлеб и рис.