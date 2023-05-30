Пьяный россиянин избил жену и тещу и взорвал дом

В Сочи пьяный 32-летний россиянин избил жену и тещу, пустил газ и взорвал дом

В Сочи 32-летний нетрезвый отец пустил газ в доме и взорвал его. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина стал крестным отцом и выпил у родственников, после чего вернулся домой. Там он взял полугодовалую дочь на руки, отнес ее на второй этаж, закрылся в комнате, открыл газ и стал угрожать взорвать дом. Жена и теща ворвались в комнату и отобрали девочку, несмотря на то, что мужчина стал их избивать.

Вскоре в дом пришел сосед. Он попытался успокоить мужчину, однако тот разозлился еще больше и щелкнул зажигалкой. Произошел взрыв. Мужчину госпитализировали с 35 процентами ожогов тела. Остальные не пострадали. Жена написала заявление в полицию.