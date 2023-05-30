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09:04, 30 мая 2023Среда обитания

Рэпер Feduk назвал недостаток Москвы

Рэпер Feduk пожаловался на пробки в Москве

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский рэпер Feduk пожаловался на московские пробки. Недостаток жизни в столице автор песни «Розовое вино» назвал в интервью для «Москвич Mag».

Отвечая на вопрос о произошедших в Москве за последние десять лет изменениях, Feduk отметил состояние дорог. «В Москве лютые пробки, чаще всего из-за кривого сервиса ремонта дорог», — заявил он. Среди положительных перемен артист выделил улучшение сервиса.

Feduk добавил, что российская столица имеет преимущество перед мегаполисами в других странах — именно в Москве самые удобные приложения по доставке и онлайн-банкингу. Рэпер также упомянул свои любимые и нелюбимые локации в городе: лучшим районом он считает Тропарево-Никулино, а худшим — восток столицы.

Ранее в мае российская актриса и звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни. Она отметила, что переехала в столицу в детстве и теперь полностью довольна. Актриса живет в центре Москвы и в особенности любит районы Китай-город, Басманный и Замоскворечье.

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    Александра Качан
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