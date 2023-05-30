Жизель Бюндхен в бикини попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов

Папарацци запечатлели модель Жизель Бюндхен в бикини во время катания на сапсерфинге

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен в откровенном виде попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фотографы запечатлели 42-летнюю манекенщицу во время совместного катания на сапсерфинге с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте в Майами. Видно, что знаменитость одета в бикини черного цвета. При этом ее образ дополнили соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Поклонники огорчились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Очень костлявое и дряблое тело», «Она очень худая», «Пожалуйста, оденься, а то некрасиво», «Старая девочка в бикини», «Почему она так сильно похудела? Противно смотреть», — возмущались они.

Ранее Жизель Бюндхен снялась в откровенном образе для рекламы бренда Vivara, производящего парфюмерию и украшения. На размещенных кадрах манекенщица предстала в нескольких нарядах. В том числе она надела черный топ на одно плечо, юбку и облегающее черное платье. Также знаменитость позировала в белом платье с разрезами по бокам, скрепленными лентами, под которым не оказалось нижнего белья.