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20:34, 19 апреля 2023Ценности

42-летняя Жизель Бюндхен снялась в откровенном платье без нижнего белья

42-летняя модель Жизель Бюндхен снялась в платье без нижнего белья для бренда Vivara

Фото: Joias Vivara / @gisele

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенном образе для рекламы бренда Vivara, производящего парфюмерию и украшения. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя манекенщица предстала в нескольких нарядах. В том числе она надела черный топ на одно плечо, юбку и облегающее черное платье. Также знаменитость позировала в белом платье с разрезами по бокам, скрепленными лентами, под которым не оказалось нижнего белья. При этом она распустила волосы и примерила различные кольца, браслеты и ожерелья.

Подписчики оценили фотосессию в комментариях, сделав Бюндхен комплименты. «Самая красивая женщина на свете», «Жизель привлекает больше внимания, чем сами украшения», «С каждым днем ​​все краше», «Величайшая», «Богиня», «Икона», «Естественная красота», — заявили пользователи сети.

Ранее американская модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Так, знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

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Алина Гостева
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