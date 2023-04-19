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04:00, 19 апреля 2023Ценности

Модель Victoria's Secret снялась топлес и показала фанатам видео

Американская модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол показала видео топлес

Фото: Candice Swanepoel / TikTok

Американская модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Так, знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини. Она дополнила свой образ браслетами на руках и ногах и распустила волосы.

Известно, что у Свейнпол есть собственная марка купальников Tropic Of C. «Экобренд, созданный под влиянием природы и женского начала с любовью и уважением к планете», — гласит описание компании в соцсетях.

Ранее бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск также снялась в откровенном образе во время отдыха. Манекенщица показала фигуру в слитном белом купальнике на тонких бретелях, который обнажал часть спины и груди. Знаменитость позировала на шезлонге, согнув ноги в коленях и положив на них руки.

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Карина Черных
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