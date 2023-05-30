Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 30 мая 2023Силовые структуры

Правоохранители уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы под Херсоном

Полицейские и росгвардейцы уничтожили боеприпасы, оставленные ВСУ в Херсонской области

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области правоохранители уничтожили боеприпасы, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, первый схрон был найден около села Бабенковка. Из него изъяли четыре осколочно-фугасных артиллерийских снаряда, пять гранат Ф-1 с ударно-взрывными механизмами и шесть выстрелов от ручного противотанкового гранатомета.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

Кроме того, полицейские совместно с росгвардейцами обнаружили еще один тайник рядом с опытной станцией в поселке Новоалексеевка. В нем лежали снаряд от реактивной системы залпового огня «Град», пять пусковых патронов и четыре выстрела от ручного противотанкового гранатомета.

Отмечается, что ликвидировали опасные находки с помощью подрыва. Это попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Половина россиян призналась в наличии вредных финансовых привычек
    Нападение жителя Подмосковья на водителя скорой помощи попало на видео
    Комик из популярного шоу на ТНТ рассказал о заработке в программе
    Создан изменяющий поведение клеток белковый нанокомпьютер
    ВСУ обстреляли завод по производству стекла для Apple Watch под Белгородом
    В России заявили об использовании при атаке на Москву дронов неизвестного типа
    Прокуратуры Москвы и Подмосковья взяли на контроль расследование падения дронов
    Опубликован предварительный список мест падения сбитых дронов под Москвой
    Китай поприветствовал визит Илона Маска
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.