Правоохранители уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы под Херсоном

Полицейские и росгвардейцы уничтожили боеприпасы, оставленные ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области правоохранители уничтожили боеприпасы, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, первый схрон был найден около села Бабенковка. Из него изъяли четыре осколочно-фугасных артиллерийских снаряда, пять гранат Ф-1 с ударно-взрывными механизмами и шесть выстрелов от ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, полицейские совместно с росгвардейцами обнаружили еще один тайник рядом с опытной станцией в поселке Новоалексеевка. В нем лежали снаряд от реактивной системы залпового огня «Град», пять пусковых патронов и четыре выстрела от ручного противотанкового гранатомета.

Отмечается, что ликвидировали опасные находки с помощью подрыва. Это попало на видео.