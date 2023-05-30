Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:18, 30 мая 2023Из жизни

Еще в одном американском штате объявили о религиозном чуде

В США нетленное тело монахини обнаружили спустя четыре года после ее захоронения

Кадр: Independent

За четыре года на останках монахини-бенедиктинки из американского штата Миссури не появилось признаков разложения. Об этом сообщает Fox 4.

Вильгельмина Ланкастер, основавшая Сестринский орден Марии, царицы апостолов, ушла из жизни в мае 2019 года. Монахини утверждают, что ее не бальзамировали.

Спустя четыре года останки Ланкастер решили перенести к алтарю. Когда монахини открыли захоронение, оказалось, что тело на удивление хорошо сохранилось. Одежда также не истлела.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

В соцсетях случай окрестили «чудом в Миссури». Сотни верующих стали приезжать в бенедиктинский монастырь из разных штатов, чтобы увидеть нетленную монахиню своими глазами.

«Это знак того, что она была святой женщиной», — утверждает сестра Фаустина Мари, приехавшая из города Каунсил-Блафс, штат Айова. Она считает, что Бог благословил монахиню, потому что она была верна своему предназначению.

По словам судебного антрополога Николаса Пассалакы, феномен может объясняться условиями и методом захоронения. «Основной фактор — это температура. Чем теплее, тем активнее бактерии и ферменты, а также насекомые», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Ватикан начал расследование якобы произошедшего в одной из церквей США чуда. Преподобный Джозеф Кроули, пастор прихода в Коннектикуте, в который входит церковь Святого Фомы, сообщил, что во время причастия служка обнаружил нечто необычное: количество просфор в кивории, по его словам, само собой увеличилось.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Россиянам рассказали о способах избавиться от храпа
    Три летевших к Москве дрона были подавлены и отклонились от целей
    Пять дронов сбили под Москвой с помощью комплекса «Панцирь-С»
    Стало известно о значительном росте цен на авиабилеты в России
    Минобороны сообщило о восьми задействованных в атаке на Москву беспилотниках
    ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС
    Появились кадры возможного падения БПЛА и взрыва в поле под Москвой
    Очевидцы описали момент атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
    Россиянка вонзила нож в живот отца и получила 1,5 года условно
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.