Еще в одном американском штате объявили о религиозном чуде

В США нетленное тело монахини обнаружили спустя четыре года после ее захоронения

За четыре года на останках монахини-бенедиктинки из американского штата Миссури не появилось признаков разложения. Об этом сообщает Fox 4.

Вильгельмина Ланкастер, основавшая Сестринский орден Марии, царицы апостолов, ушла из жизни в мае 2019 года. Монахини утверждают, что ее не бальзамировали.

Спустя четыре года останки Ланкастер решили перенести к алтарю. Когда монахини открыли захоронение, оказалось, что тело на удивление хорошо сохранилось. Одежда также не истлела.

В соцсетях случай окрестили «чудом в Миссури». Сотни верующих стали приезжать в бенедиктинский монастырь из разных штатов, чтобы увидеть нетленную монахиню своими глазами.

«Это знак того, что она была святой женщиной», — утверждает сестра Фаустина Мари, приехавшая из города Каунсил-Блафс, штат Айова. Она считает, что Бог благословил монахиню, потому что она была верна своему предназначению.

По словам судебного антрополога Николаса Пассалакы, феномен может объясняться условиями и методом захоронения. «Основной фактор — это температура. Чем теплее, тем активнее бактерии и ферменты, а также насекомые», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Ватикан начал расследование якобы произошедшего в одной из церквей США чуда. Преподобный Джозеф Кроули, пастор прихода в Коннектикуте, в который входит церковь Святого Фомы, сообщил, что во время причастия служка обнаружил нечто необычное: количество просфор в кивории, по его словам, само собой увеличилось.