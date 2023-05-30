Инстасамка пообещала Мизулиной поменять тексты своих песен

Shot: Инстасамка пообещала Мизулиной убрать из своих песен упоминания о наркотиках

Российская хип-хоп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поменять тексты своих песен. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным портала, рэперша уберет из композиций все упоминания о наркотических веществах, а также уменьшит количество матерных слов и перестанет пропагандировать разврат. Также сообщается, что артистка решила окончательно вернуться из Дубая в Москву.

О встрече Мизулиной и Инстасамки стало известно 29 мая. Отмечается, что ранее по инициативе Лиги безопасного интернета рэперше пришлось отменить концерты в России.

В начале 2023 года Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. «Исполнитель Инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям», — написала тогда Мизулина, подчеркнув, что выступления Инстасамки, несмотря на возрастную маркировку, посещает большое количество несовершеннолетних.