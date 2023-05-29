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19:19, 29 мая 2023Культура

Рэперша Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной

Рэперша Инстасамка встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной

Фото: Telegram-канал «instasamka БЕАЧ»

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама Мизулина.

Она опубликовала фотографии, на которых обе женщины позируют вместе. Отмечается, что ранее по инициативе Лиги безопасного интернета Инстасамке пришлось отменять концерты в России.

В начале 2023 года Екатерина Мизулина обвинила рэпершу Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. «Исполнитель Инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям», — написала тогда Мизулина, подчеркнув, что несмотря на возрастную маркировку, выступления Инстасамки посещает большое количество несовершеннолетних.

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    Сергей Равин
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