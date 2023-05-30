Россиянина осудили на 13,5 года за совращение десятилетнего мальчика

В Якутии дали 13,5 года педофилу, домогавшемуся 10-летнего мальчика рядом со спящим отцом

В Якутии суд приговорил к 13,5 года лишения свободы мужчину, домогавшегося десятилетнего мальчика. Об этом сообщает АиФ.

По данным издания, в ночь на 2 августа 2022 года пьяный фигурант проник в дом потерпевшего в селе Сунтарского района. В тот момент ребенок и его отец спали. Тогда осужденный совратил мальчика. Ребенок стал сопротивляться и звать родителя на помощь. Тогда педофил начал убегать, но отец заметил его.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию с заявлением. Тогда нападавшего задержали. Теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отмечается, что со школьником провели работу сотрудники Мобильной кризисной службы.

Ранее стало известно, что в Новосибирске отправили в СИЗО до 23 июля мужчину, домогавшегося маленькой девочки.