Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 30 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13,5 года за совращение десятилетнего мальчика

В Якутии дали 13,5 года педофилу, домогавшемуся 10-летнего мальчика рядом со спящим отцом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к 13,5 года лишения свободы мужчину, домогавшегося десятилетнего мальчика. Об этом сообщает АиФ.

По данным издания, в ночь на 2 августа 2022 года пьяный фигурант проник в дом потерпевшего в селе Сунтарского района. В тот момент ребенок и его отец спали. Тогда осужденный совратил мальчика. Ребенок стал сопротивляться и звать родителя на помощь. Тогда педофил начал убегать, но отец заметил его.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию с заявлением. Тогда нападавшего задержали. Теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отмечается, что со школьником провели работу сотрудники Мобильной кризисной службы.

Ранее стало известно, что в Новосибирске отправили в СИЗО до 23 июля мужчину, домогавшегося маленькой девочки.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Белый дом отреагировал на попытку атаки беспилотников на Москву
    Врач назвал простой способ продлить жизнь
    Фото Ксении Бородиной заметили на Wildberries
    Жених сорвал собственную свадьбу ради спасения гостя на другой свадьбе
    Число пострадавших при обрушении трибуны в российском городе увеличилось
    В российском регионе задержали похитившего девушку в хиджабе мужчину
    Раскрыты условия Украины по транзиту российского аммиака
    Россиянина осудили на 13,5 года за совращение десятилетнего мальчика
    Путешественница едва не лишилась отпуска из-за «горячей фотографии» в паспорте
    ВМФ России за год получит до 36 кораблей, катеров и судов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.