В российском регионе арестовали 45-летнего мужчину за домогательства к девочке

В Новосибирске отправили в СИЗО до 23 июля мужчину, домогавшегося маленькой девочки

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 45-летнего мужчину, домогавшегося маленькой девочки. Об этом сообщает АиФ.

По данным издания, фигурант будет находиться в СИЗО до 23 июля.

По данным ведомства, 18 мая мужчина зашел за потерпевшей в подъезд дома в Горском жилом массиве, напал на нее, а затем сбежал. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Выяснилось, что обвиняемый уже был судим ранее за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что на Чукотке мужчина регулярно избивал приемного ребенка из-за недовольства его поведением.