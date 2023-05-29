Россиянин регулярно избивал приемного ребенка и попал под следствие

На Чукотке мужчина регулярно избивал приемного ребенка из-за недовольства его поведением

На Чукотке возбудили дело против 38-летнего мужчины, истязавшего несовершеннолетнего приемного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Чукотскому автономному округу.

По данным ведомства, с 14 июля 2022 года по 15 мая 2023 года фигурант жил в городе Анадырь и регулярно избивал потерпевшего из-за недовольства его поведением.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Причинение физических или психических страданий путем нанесения систематических побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего лица») УК РФ. Отмечается, что сейчас ребенка изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр.

Ранее стало известно, что в Хабаровске душившей младенца подушкой матери дали почти семь лет за истязание детей.