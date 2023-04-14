Душившую трехмесячную дочь подушкой россиянку осудили почти на семь лет

В Хабаровске душившей младенца подушкой матери дали почти семь лет за истязание детей

В Хабаровске 27-летнюю россиянку осудили на шесть лет и 10 месяцев за истязание детей, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и причинение вреда их здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, у матери было два ребенка — двухлетний сын и трехмесячная дочь. Она надолго оставляла их в квартире без еды и воды, нарушая режим кормления. Также она дважды била девочку по лицу и душила ее подушкой.

Кроме того, она часто оставляла младенца без присмотра взрослых.

Ранее сообщалось, что в Таганроге россиянин шесть лет истязал маленького сына и получил 6,3 года колонии.