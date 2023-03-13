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20:58, 13 марта 2023Силовые структуры

Россиянин шесть лет истязал маленького сына и получил более шести лет колонии

В Таганроге отца, шесть лет истязавшего маленького сына, осудили более чем на 6 лет

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Таганроге суд приговорил к шести годам и четырем месяцам лишения свободы 33-летнего мужчину за истязания 12-летнего сына. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

Россиянин признан виновным по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») и пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с 2016 по 2022 год фигурант регулярно избивал ребенка руками и другими предметами. Кроме того, он наказывал мальчика отсутствием питания и нарушением режима дня.

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Екатерина Власова
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