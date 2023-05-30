Бесплатные кинопоказы пройдут в дни проведения фестиваля «Медвежонок» в Перми

В Перми 1 июня в рамках фестиваля «Медвежонок» проведут бесплатные кинопоказы

Бесплатные кинопоказы состоятся в Перми 1 июня в рамках Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Как уточняет ТАСС, приуроченный ко Дню защиты детей кинофестиваль будет проходить с 1 по 4 июня.

Выступая в ходе пресс-конференции, президент фестиваля и член оргкомитета «Пермь-300» Гавриил Гордеев рассказал, что 1 июня на городской эспланаде откроют детский городок с большим экраном и кинозалом.

«1 июня в честь Дня защиты детей показы будут бесплатные, 2 июня состоится официальное торжественное открытие, а со 2 по 4 июня пройдут кинопоказы и мероприятия для гостей фестиваля», — заявил он.

По словам Гордеева, в дни проведения фестиваля также будет проходить конкурс сценарных работ при поддержке кинокомпании «Централ партнершип». Итоги конкурса организаторы планируют подвести в сентябре. Президент кинофестиваля отметил, что организаторы столкнулись с ажиотажем со стороны кинопроизводителей и кинопрокатчиков, поэтому конкурсная программа получилась очень большая.

Ранее сообщалось, что сезон кинопоказов под открытым небом стартовал в Набережных Челнах.