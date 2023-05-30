Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:22, 30 мая 2023Моя страна

Бесплатные кинопоказы пройдут в дни проведения фестиваля «Медвежонок» в Перми

В Перми 1 июня в рамках фестиваля «Медвежонок» проведут бесплатные кинопоказы

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бесплатные кинопоказы состоятся в Перми 1 июня в рамках Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Как уточняет ТАСС, приуроченный ко Дню защиты детей кинофестиваль будет проходить с 1 по 4 июня.

Выступая в ходе пресс-конференции, президент фестиваля и член оргкомитета «Пермь-300» Гавриил Гордеев рассказал, что 1 июня на городской эспланаде откроют детский городок с большим экраном и кинозалом.

«1 июня в честь Дня защиты детей показы будут бесплатные, 2 июня состоится официальное торжественное открытие, а со 2 по 4 июня пройдут кинопоказы и мероприятия для гостей фестиваля», — заявил он.

По словам Гордеева, в дни проведения фестиваля также будет проходить конкурс сценарных работ при поддержке кинокомпании «Централ партнершип». Итоги конкурса организаторы планируют подвести в сентябре. Президент кинофестиваля отметил, что организаторы столкнулись с ажиотажем со стороны кинопроизводителей и кинопрокатчиков, поэтому конкурсная программа получилась очень большая.

Ранее сообщалось, что сезон кинопоказов под открытым небом стартовал в Набережных Челнах.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Половина россиян призналась в наличии вредных финансовых привычек
    Нападение жителя Подмосковья на водителя скорой помощи попало на видео
    Комик из популярного шоу на ТНТ рассказал о заработке в программе
    Создан изменяющий поведение клеток белковый нанокомпьютер
    ВСУ обстреляли завод по производству стекла для Apple Watch под Белгородом
    В России заявили об использовании при атаке на Москву дронов неизвестного типа
    Прокуратуры Москвы и Подмосковья взяли на контроль расследование падения дронов
    Опубликован предварительный список мест падения сбитых дронов под Москвой
    Китай поприветствовал визит Илона Маска
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.