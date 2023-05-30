Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 30 мая 2023Бывший СССР

Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей

Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей в годы Корейской войны

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с Южной Кореей во времена Корейской войны в 50-х годах. Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo.

По его словам, в те годы весь мир поддержал Сеул. Зеленский считает, что после пережитого конфликта Южная Корея лучше всех понимает украинцев. «Мы пытаемся восстановить страну, изучая опыт Южной Кореи на руинах войны и объединяя его с собственным опытом», — рассказал президент Украины.

В том же интервью Зеленский выразил надежду на то, что Южная Корея предоставит Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что это не оружие, а средство обороны. «Искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере», — добавил Зеленский.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщила, что в Белом доме допустили южнокорейский сценарий развития событий для конфликта на Украине. В частности, обсуждается перспектива установления новых границ, пускай не соответствующих официальным, но которые Москва и Киев согласились бы не нарушать.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины
    Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России
    Россиянам старше 45 лет назвали главную ошибку при измерении давления
    В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
    На Украине обязали возбудить дело в связи с возможной госизменой Зеленского
    Объяснена связанная с болезнью Альцгеймера давняя загадка
    В России раскрыли реакцию на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
    Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Москву
    Проживающий в Барвихе продюсер Фридлянд рассказал об атаке БПЛА на Москву
    Названы технические особенности заряда на попавшем в московский дом беспилотнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.