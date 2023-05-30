Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей в годы Корейской войны

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с Южной Кореей во времена Корейской войны в 50-х годах. Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo.

По его словам, в те годы весь мир поддержал Сеул. Зеленский считает, что после пережитого конфликта Южная Корея лучше всех понимает украинцев. «Мы пытаемся восстановить страну, изучая опыт Южной Кореи на руинах войны и объединяя его с собственным опытом», — рассказал президент Украины.

В том же интервью Зеленский выразил надежду на то, что Южная Корея предоставит Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что это не оружие, а средство обороны. «Искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере», — добавил Зеленский.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщила, что в Белом доме допустили южнокорейский сценарий развития событий для конфликта на Украине. В частности, обсуждается перспектива установления новых границ, пускай не соответствующих официальным, но которые Москва и Киев согласились бы не нарушать.