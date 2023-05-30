Российский посол осудил позицию НАТО по Косово
Контингент НАТО KFOR, отвечающий за обеспечение стабильности в Косово и Метохии, открыто встал на сторону Приштины и косово-албанской полиции в противостоянии с сербской стороной. Позицию Североатлантического альянса осудил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщает РИА Новости.
По его словам, интенсивность противостояния и взрывоопасность с каждым разом все выше и идет по нарастающей, поскольку уже имели место достаточно масштабные столкновения сербов и KFOR.
«Они призваны в соответствии с мандатом ООН обеспечивать безопасность и гарантии для сербов, чего не делается. Сейчас эта задача полностью игнорируется, и это специфика данного обострения», — заявил дипломат.
Ранее стало известно, что НАТО направит дополнительный батальон для поддержки KFOR в Косово. В альянсе заявили, что решение принято в связи с недавними беспорядками и ранением 30 членов контингента.