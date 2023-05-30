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18:46, 30 мая 2023Мир

США потребовали от Приштины вывести полицию с севера Косово

Власти США потребовали от Приштины вывести полицию с севера Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Вашингтон потребовал от правительства в Приштине вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии. Об этом заявил посол США в непризнанном Косово Джеффри Ховеньер, пишет ТАСС.

По словам дипломата, американская сторона считает, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, провокационно. «У США не много энтузиазма реагировать на такие интересы Косова, как, например, продвижение среди непризнанных стран, или для активной работы по продвижению Косова на евроатлантическом пути», — добавил он.

Ранее стало известно, что НАТО направит дополнительный батальон для поддержки международных сил под руководством альянса KFOR в Косово. В сообществе уточнили, что такое решение было принято в связи с недавними беспорядками и ранением 30 членов KFOR.

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    Виктория Кондратьева
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