В МИД высказались о причинах эскалации в Косово

МИД России: Запад должен прекратить возлагать вину за ситуацию в Косово на сербов

Запад должен прекратить потакать косоварам и возлагать вину за эскалацию ситуации в Косово и Метохии на сербов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на официальном сайте ведомства.

«Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, «посредникам Косово из ЕС и США следует набраться мужества» и признать свои ошибки.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно. «Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал», — заявил он.

Он также назвал виновным во всем премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти «с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО».