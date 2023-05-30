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01:15, 30 мая 2023Мир

Кулеба заявил о согласии стран Африки открыть украинские посольства

Глава МИД Кулеба: восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Восемь стран Африки официально согласились открыть украинские посольства. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам дипломата, открытие диппредставительств планируется до конца года, две страны уже «завершают процессы». В африканских странах запущен процесс поиска послов, в четырех странах уже есть кандидаты, уточнил Кулеба.

«Чтобы открыть все эти посольства еще нужно внести изменения в бюджет МИД, и над этим мы работаем сейчас с премьер-министром, чтобы на конец года выйти на необходимый результат», — сказал глава украинского МИД.

Ранее Кулеба рассказал, как проходит его турне по странам Африки. «Обратите внимание, везде, куда я еду, я впервые посещаю не лично как Дмитрий Кулеба, а как министр иностранных дел Украины. И Марокко, и Эфиопию, и Руанду», — заявил глава МИД, подчеркнув, что таким образом Украина начнет с нуля писать историю отношений с Африкой.

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    Марина Совина
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