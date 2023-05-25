Глава МИД Украины рассказал о своем турне по странам Африки

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что 26 мая отправится с визитом в Мозамбик

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» рассказал, как проходит его турне по странам Африки. По его словам, в пятницу, 26 мая, он намерен отправиться в Мозамбик после того, как посетил Марокко.

«Обратите внимание, везде, куда я еду, я впервые посещаю не лично как Дмитрий Кулеба, а как министр иностранных дел Украины. И Марокко, и Эфиопию, и Руанду», — заявил глава МИД.

Он уточнил, что следующей страной, в которую он планирует совершить визит, является Мозамбик. Кулеба подчеркнул, что таким образом Украина начнет с нуля писать историю отношений с африканским государством.

Ранее стало известно, что власти США намерены в скором времени объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Он будет включать в себя дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы.