США объявят о новом пакете помощи Украине на 300 миллионов долларов

Reuters: США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на $300 миллионов

Власти США намерены в скором времени объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что он будет включать в себя дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы. По данным агентства, соответствующее объявление будет озвучено в пятницу, 26 мая, либо на следующей неделе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила надежду, что возможные сокращения бюджетных расходов не приведут к уменьшению помощи Украине. Она подчеркнула, что американские власти неоднократно заявляли о своей готовности вместе с союзниками оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.