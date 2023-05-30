Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером при взлете

Shot: пилотов летевшего в Харбин самолета «Авиастар-ТУ» попытались ослепить при взлете

Пилотов самолета авиакомпании «Авиастар-ТУ» попытались ослепить лазером при взлете. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Лайнер следовал из российского города Улан-Удэ в китайский Харбин вечером 29 мая. Неизвестные дважды направили луч в сторону кабины пилотов. Командир воздушного судна принял решение продолжать полет. В результате самолет благополучно добрался до пункта назначения.

Ранее российский пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Новокузнецка в Санкт-Петербург в понедельник, 29 мая.