Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:18, 30 мая 2023Путешествия

Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером при взлете

Shot: пилотов летевшего в Харбин самолета «Авиастар-ТУ» попытались ослепить при взлете

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Пилотов самолета авиакомпании «Авиастар-ТУ» попытались ослепить лазером при взлете. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Лайнер следовал из российского города Улан-Удэ в китайский Харбин вечером 29 мая. Неизвестные дважды направили луч в сторону кабины пилотов. Командир воздушного судна принял решение продолжать полет. В результате самолет благополучно добрался до пункта назначения.

Ранее российский пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Новокузнецка в Санкт-Петербург в понедельник, 29 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
    Российский посол осудил позицию НАТО по Косово
    Обломки одного из атаковавших Москву беспилотников упали на территории школы
    Пьяный экс-полицейский сбил на пешеходном переходе дочь бывшего начальника
    В России вынесли первый штраф за бело-сине-белый флаг
    Ивлеева начала распродавать свою брендовую одежду
    Зеленский обсудил с Шольцем усиление системы ПВО на Украине
    Россиянкам назвали визуально прибавляющие возраст признаки
    Звезда КВН объяснила нежелание смотреть телеигру
    Цена нефти упала
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.