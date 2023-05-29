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09:24, 29 мая 2023Путешествия

Российский самолет со 157 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

Shot: летевший в Санкт-Петербург самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Российский пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Новокузнецка в Санкт-Петербург в понедельник, 29 мая. «Boeing 737-800 неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке, и одним шасси слетел с асфальтового покрытия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на борту воздушного судна находились 157 пассажиров, никто из них не пострадал. Самолет вернули в аэропорт вылета, а рейс перенесли на 20:00 по местному времени (16:00 мск). В настоящее время Кемеровская областная транспортная прокуратура проводит расследование инцидента.

Ранее в мае в направлявшийся из Новосибирска в ОАЭ пассажирский самолет российского авиаперевозчика «Сибирь» ударила молния во время полета. Специалисты обнаружили следы разряда статического электричества на законцовке левого полукрыла. Уточняется, что лайнер был отстранен от полетов.

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    Фариза Бацазова
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