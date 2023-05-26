В летевший в ОАЭ российский пассажирский самолет ударила молния

Aviaincident: в летевший из Новосибирска в Дубай самолет ударила молния

В летевший в ОАЭ пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла 24 мая с самолетом, следовавшим из Новосибирска в Дубай. «При подготовке воздушного судна в рейс обнаружены следы разряда статического электричества на законцовке (винглет) левого полукрыла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер был отстранен от полетов. Специалисты начали расследование инцидента.

Ранее, в апреле, в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» попала молния. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Москвы в Санкт-Петербург. Специалисты заметили повреждение только при выполнении технических работ.