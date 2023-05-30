ФСБ задержала участника террористического легиона «Свобода России»

Baza: в Хабаровском крае ФСБ задержала участника запрещенного легиона «Свобода России»

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в участии в запрещенном легионе «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ), готовившего диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает Baza.

Мужчина работал докером в поселке Ванино. По данным ФСБ, в октябре 2022 года он вступил в ряды легиона и намеревался вывести из строя железнодорожные пути на участке Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань.

При обыске у подозреваемого нашли снаряжение, карты, планы и схемы местности. В его телефоне была переписка с куратором из легиона.

Против задержанного возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.