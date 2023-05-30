На границе с Россией финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым

На границе с Ленобластью финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым

В финском Кухмо, недалеко от пограничного поста Вартиус, медведь напал на пограничника. Об этом пишет Iltalehti.

По информации издания, вечером 26 мая сотрудник пограничного контроля бегал в наушниках и не заметил медведя, который неожиданно вышел из канавы. Дозорный лег на землю и притворился мертвым. Через какое-то время мужчина почувствовал, что животное отпустило его и ушло. В результате инцидента никаких травм не обнаружено.

Позже было установлено, что на месте происшествия находились сразу два медведя. Правоохранители вместе с двумя служебными собаками обследовали местность, но следов какой-либо падали не встретили.

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