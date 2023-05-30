Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:10, 30 мая 2023Из жизни

На границе с Россией финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым

На границе с Ленобластью финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым

Фото: Unsplash

В финском Кухмо, недалеко от пограничного поста Вартиус, медведь напал на пограничника. Об этом пишет Iltalehti.

По информации издания, вечером 26 мая сотрудник пограничного контроля бегал в наушниках и не заметил медведя, который неожиданно вышел из канавы. Дозорный лег на землю и притворился мертвым. Через какое-то время мужчина почувствовал, что животное отпустило его и ушло. В результате инцидента никаких травм не обнаружено.

Позже было установлено, что на месте происшествия находились сразу два медведя. Правоохранители вместе с двумя служебными собаками обследовали местность, но следов какой-либо падали не встретили.

Ранее в Москве пони напал на семилетнего мальчика, нанеся ему несколько ударов копытами.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Россияне втайне от жен уезжают на СВО. Почему они не говорят о своем решении семьям?
    Россиян предупредили об уголовном наказании за сорванную сирень
    Стриптизерши в США устроили забастовку и вступили в профсоюз
    Adobe бесплатно продлила лицензии российским пользователям
    Названо число российских компаний с уехавшими сотрудниками
    Телеведущая Довлатова поделилась личными методами воспитания детей
    Стало известно о возможных покупателях активов Decathlon в России
    В Италии заявили о желании ЕС и США завершить конфликт на Украине
    Эмин Агаларов покинул Crocus Group и создал новую компанию
    Кулеба заявил о согласии стран Африки открыть украинские посольства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.