Описана возможная реакция Запада на атаку беспилотников на Москву

Политолог Блохин: атаки дронов на Москву никак не скажутся на поддержке Киева Западом

На Западе, вероятно, осудят атаки беспилотников на ряд объектов в Москве, однако продолжат военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, отметив, что между Украиной и Западом не было формальных договоренностей о запрете Киева использовать поставленное вооружение для атак на российскую территорию.

«Изначально не было никаких гарантий того, что вооружение, которое Запад поставляет Украине, не будет использовано на территории России. Все эти гарантии были словесными, и никаких соглашений на этот счет не было. Официально Запад говорил не использовать, но в основном перекладывал все на Киев», — добавил он.

Да, на Западе сделают какие-то заявления, осуждающие эти атаки, скажут, что это недопустимо, но продолжат поддерживать Украины. Есть термин military deception — "военный обман", о нем в данном случае и идет речь Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Блохин также подчеркнул, что атаки беспилотников никак не повлияют на будущие поставки со стороны Запада.

«Как показывает практика, как только Украина получает какое-то вооружение, она его сразу же использует — как только она получила ракеты Shadow Storm, она сразу же его использовала. Задача Украины — нанести максимальный ущерб России всеми возможными способами», — уточнил специалист.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.