Описаны последствия обвинений премьера Грузии в адрес НАТО

Политолог Оленченко не исключил давления на премьера Грузии Гарибашвили из-за слов о НАТО

Слова грузинского премьера Ираклия Гарибашвили о расширении НАТО как причине начала украинского конфликта могут стать причиной давления на политика, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. При этом в беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, что в данном случае глава правительства поступает стратегически верно, так как, делая подобные заявления, он призывает политическую элиту Грузии аргументировать свою антироссийскую позицию.

«На Гарибашвили сейчас будет оказываться давление, во-первых, в информационном пространстве. Давление будет как внутри Грузии, так и извне. В любом случае, что бы они ни говорили, это будет консолидировать его лагерь. Делая такие заявления, он побуждает своих оппонентов выступить на этот счет. Он показывает оппозиции свою точку зрения, побуждая ее приводить аргументы: зачем Грузии нужно в НАТО и Евросоюз, зачем Грузии противостояние с Россией. Гарибашвили обескураживает своих оппонентов, у которых нет аргументации к их лозунгам», — считает эксперт.

Тактически он ведет себя правильно и не занимает позицию «отсиживаться», а наоборот — занимает наступательную позицию. Теперь нынешнему президенту [Грузии Саломе Зурабишвили] придется объясняться, почему стране необходимо противостоять России и идти по пути Украины Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

При этом политолог обратил внимание на то, что внутри политической элиты Грузии отмечается тренд на разобщенность мнений.

«В политических кругах Грузии происходит размежевание, может быть, это даже хорошо в тот смысле, что люди понимают, кто действительно думает об интересах страны, а кто живет в мире лозунгов. Гарибашвили показывает, что для Грузии важны практичность, историко-территориальные традиции», — добавил Оленченко.

Ранее Гарибашвили выразил мнение, что расширение НАТО и желание Киева вступить в альянс стали одними из главных причин начала конфликта на Украине.

До этого премьер Грузии заявлял, что правительство страны поддерживает решение России восстановить прямое авиасообщение между странами.