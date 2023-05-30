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16:55, 30 мая 2023Бывший СССР

Премьер Грузии обвинил НАТО в начале конфликта на Украине

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что расширение НАТО спровоцировало конфликт на Украине
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Расширение НАТО и желание Киева вступить в альянс стали одними из главных причин начала конфликта на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«НАТО и его расширение стали одной из главных причин конфликта на Украине», — сказал Гарибашвили, указав, что намерение республики вступить в блок также сыграло свою роль.

«Я не хочу спекулировать, но сейчас мы видим последствия», — подытожил глава правительства Грузии.

Ранее Гарибашвили заявил, что правительство страны поддерживает решение России восстановить прямое авиасообщение между странами. Затем посол ЕС в республике Павел Герчинский выразил сожаление о возобновлении авиаперелетов между странами.

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    Алевтина Запольская
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