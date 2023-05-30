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14:56, 30 мая 2023Путешествия

Россиянка надела бриллиантовое колье в аэропорт и нарвалась на уголовное дело

Россиянка попыталась ввезти из Гоа колье за 1,5 миллиона рублей и попалась в Шереметьево

Фото: Федеральная таможенная служба

Летевшая из Гоа российская туристка надела бриллиантовое колье в аэропорт и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что россиянка пыталась нелегально ввезти из индийского штата на родину дорогостоящее украшение и попалась таможенникам в московском Шереметьево при прохождении «зеленого» коридора. «Инспектор с помощью цифрового рентгенографического сканера выявил, что под шарфом на шее женщины надето колье с прозрачными вставками», — говорится в сообщении.

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На допросе гражданка рассказала, что это ее личное украшение, а о действующих правилах провоза подобных изделий она якобы не знала. Как показала экспертиза, колье изготовлено из золота 750 пробы, украшено 118 бриллиантами, часть из них имеет огранку baguette cut, для которой используются самые чистые камни. Стоимость украшения — примерно 1,5 миллиона рублей.

В ФТС подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров») УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее в марте супружеская пара из России попыталась незаконно ввезти из Дубая дорогостоящие украшения и была задержана таможенниками в Домодедово. Те обнаружили у прибывших из ОАЭ россиян незадекларированный комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью три миллиона рублей.

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    Фариза Бацазова
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