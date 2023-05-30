В России назвали цену нового китайского кроссовера

Autonews: цена нового китайского авто Dongfeng Forthing T5 Evo в России составит ₽2,9 млн

Один из российских дилерских центров выставил на продажу новый китайский кроссовер Dongfeng Forthing T5 Evo. Цены на модель стартуют от 2 990 900 рублей, при этом в Китае автомобиль продается за 1,12-1,57 миллиона рублей, сообщает портал Autonews.

Схожий автомобиль с электродвигателем будет производиться российской компанией «Моторинвест» под брендом Evolute i-Sky. Однако в отличие от данной модели в Forthing T5 Evo поставлен другой двигатель, также по-другому оформлена передняя часть автомобиля.

Переднеприводный кроссовер оснащен безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил и 285 нанометров крутящего момента. В связке с ним работает семиступенчатый «робот». Разгоняется до 100 километров в час Forthing T5 Evo за 9,5 секунды, максимальная скорость разгона составляет 180 километров в час.

В комплектацию автомобиля входят датчики дождя и света, электроподогрев и электропривод зеркал, регулируемая рулевая колонка, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений, круиз-контроль и климат-контроль. Салон автомобиля отделан кожей, также в нем есть панорамная крыша и люк.

Еще одним новым автомобилем на российском рынке стал кроссовер Bestune T99 от китайской компании FAW. Стартовая цена модели — 2,95 миллиона рублей в базовой комплектации. FAW Bestune T77 является основой для новой модели Lada X-Cross 5 — новинку представили на дилерской конференции «АвтоВАЗа». Через несколько месяцев автомобиль начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.