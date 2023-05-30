Арнольд Шварценеггер посоветовал фанатам не ждать его в новых «Неудержимых»

Арнольд Шварценеггер посоветовал фанатам «Неудержимых» не ждать его в новом фильме

75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посоветовал фанатам кинофраншизы «Неудержимые» не ждать его в четвертой части картины. Об этом он рассказал Parade.

«Я не участвую в этом», — сказал Шварценеггер, заявив, что до этого на съемки в трилогии его уговаривал коллега-актер Сильвестр Сталлоне. «В первой части я снялся в качестве услуги Слаю — одним днем, в субботу, мы сняли сцену за пару часов. А потом Слай говорит: "А давай ты снимешься и во втором фильме?" — мы отсняли нужные сцены еще за выходные. Потом мою роль расширили на третью часть, но теперь все закончилось», — сказал он.

При этом Шварценеггер отметил, что в будущем он и Сталлоне планируют снова появиться вместе на большом экране. «Однажды мы собираемся сделать что-нибудь вместе», — заключил актер.

Ранее Шварценеггер высказался о своем возможном участии в новых проектах Marvel.

Первая лента «Неудержимые» вышла на экраны в 2010 году. Картина сразу приобрела популярность, так как в ней снялись ведущие голливудские актеры боевиков — Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем, Микки Рурк и Дольф Лундгрен. Сюжет франшизы строится вокруг элитной группы наемников, выполняющих различные задания и спецоперации.