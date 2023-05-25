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16:35, 25 мая 2023Культура

Арнольд Шварценеггер высказался об участии в фильмах Marvel

Арнольд Шварценеггер готов сняться в фильме Marvel, если роль будет подходящей

Фото: Phillip Faraone / Getty Images

Актер Арнольд Шварценеггер высказался о своем возможном участии в новых проектах Marvel. Об этом он рассказал в интервью для Men's Health.

По словам артиста, он готов пойти на этот шаг, если роль будет подходящей. Вопрос о появлении звезды «Терминатора» в киновселенной Marvel последовал на фоне того, что недавно Шварценеггер похвалил в Twitter своего зятя, актера Криса Пратта, за его роль Звездного Лорда/Питера Квилла в третьей части франшизы «Стражах Галактики».

Пратт женат на дочери Шварценеггера Кэтрин. У пары двое детей — Лайла Мария и Элоиз Кристина.

Ранее Шварценеггер открестился от роли робота гуманоидного типа — Терминатора. На вопрос журналиста о том, завершена ли кинофраншиза «Терминатор», актер ответил отрицательно. «Франшиза не закончена. Но я задолбался», — сказал актер.

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Варвара Кошечкина
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