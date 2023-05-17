Арнольд Шварценеггер открестился от роли Терминатора и сказал, что он «задолбался»

Актер Арнольд Шварценеггер открестился от роли робота гуманоидного типа — Терминатора. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.

На вопрос журналиста о том, завершена ли кинофраншиза «Терминатор», актер ответил отрицательно. «Франшиза не закончена. Но я задолбался», — сказал актер. Он также отметил, что люди хотят увидеть от фильма что-то новое и самой вселенной необходима какая-то хорошая идея. «"Терминатор" во многом способствовал моему успеху, поэтому я всегда смотрел на него с любовью», — добавил он.

По мнению Шварценеггера, первые три фильма киновселенной «были великолепны». В съемках четвертой части он не учувствовал, так как на тот момент занимал пост губернатора Калифорнии. Пятую и шестую части фильма актер посчитал слабыми с точки зрения сценария.

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