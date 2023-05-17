Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:51, 17 мая 2023Культура

Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из «Терминатора»

Арнольд Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из «Терминатора»

Кадр: фильм «Терминатор»

Актер Арнольд Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из фильма «Терминатор». Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

По словам актера, появление его реплики, в которой он произносит «Я вернусь» («I’ll be back»), было случайностью, возникшей из-за разногласий с режиссером Джеймсом Кэмероном. Шварценеггер поделился, что они с Кэмероном спорили из-за первой части фразы, поскольку актеру было неудобно произносить сокращенную форму глагола «I’ll», вместо этого он предлагал использовать вариант «I will be back».

«Ты сценарист? Это всего лишь одно слово. Не говори мне, как писать. Я же не говорю тебе, как играть», — сказал режиссер. Затем Шварценеггер ответил Кэмерону, что тот говорил ему, как играть «каждую чертову минуту». Артист отметил, что в итоге Кэмерон поручил актеру «просто сказать это десять раз». «Скажи это по-разному. Я продолжу снимать. Тогда мы выберем один [самый удачный раз]», — сказал кинематографист.

Актер также признался, что и по сей день люди преследуют его с просьбой произнести легендарную реплику.

Ранее Шварценеггер пообещал спасти планету и разозлил фанатов. Общественность посчитала обещания актера неискренними.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бойцы ВСУ описали бои в Артемовске словом «безумие»
«ВКонтакте» запустила уникальную функцию
В США предложили поднять орбиту телескопа Hubble
Сына премьера Армении похитили
Блогерша показала правильную позу для мытья головы
Российская школьница покончила с собой после смерти матери и оставила записку
Британия отказалась передавать Украине истребители
В США заявили о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию с занятых позиций
Путин объяснил сокращение добычи газа «припаданием» цен
На Ближнем Востоке заявили о невозможности украинского наступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.