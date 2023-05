Арнольд Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из «Терминатора»

Актер Арнольд Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из фильма «Терминатор». Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

По словам актера, появление его реплики, в которой он произносит «Я вернусь» («I’ll be back»), было случайностью, возникшей из-за разногласий с режиссером Джеймсом Кэмероном. Шварценеггер поделился, что они с Кэмероном спорили из-за первой части фразы, поскольку актеру было неудобно произносить сокращенную форму глагола «I’ll», вместо этого он предлагал использовать вариант «I will be back».

«Ты сценарист? Это всего лишь одно слово. Не говори мне, как писать. Я же не говорю тебе, как играть», — сказал режиссер. Затем Шварценеггер ответил Кэмерону, что тот говорил ему, как играть «каждую чертову минуту». Артист отметил, что в итоге Кэмерон поручил актеру «просто сказать это десять раз». «Скажи это по-разному. Я продолжу снимать. Тогда мы выберем один [самый удачный раз]», — сказал кинематографист.

Актер также признался, что и по сей день люди преследуют его с просьбой произнести легендарную реплику.

