Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу

В Москве задержали украинку за попытку вывезти сирот из новых регионов России за границу

В Москве задержали гражданку Украины, прибывшую в России по заданию связанного со Службой безопасности Украины (СБУ) фонда «Save Ukraine». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Женщина собиралась вывезти из России за границу детей-сирот из новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Воплотить задуманное ей не удалось, так как о планах узнали сотрудники силовых структур.

Ранее сообщалось, что жителя Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России.