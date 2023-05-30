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12:40, 30 мая 2023Силовые структуры

Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу

В Москве задержали украинку за попытку вывезти сирот из новых регионов России за границу

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве задержали гражданку Украины, прибывшую в России по заданию связанного со Службой безопасности Украины (СБУ) фонда «Save Ukraine». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Женщина собиралась вывезти из России за границу детей-сирот из новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Воплотить задуманное ей не удалось, так как о планах узнали сотрудники силовых структур.

Ранее сообщалось, что жителя Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России.

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    Владимир Шарапов
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