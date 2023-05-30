В России рекордно вырос плановый бюджет на летний отдых

ВЦИОМ: бюджет на летний отпуск на одного россиянина вырос до рекордных с 2012 года ₽53 923

В 2023 году для того, чтобы отправиться в летний отпуск, россиянам придется накопить около 54 тысяч рублей на одного человека. С 2012 года плановый бюджет по этой статье расходов вырос до рекордного уровня, заявил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин. Его цитирует ТАСС.

«В этом году планируемый россиянами бюджет на летний отдых в расчете на одного отдыхающего человека составил 53 923 рубля», — сообщил Родин со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа. Специалисты организации видят существенную динамику увеличения суммы по сравнению с предыдущим годом — рост составил 20 процентов против 45 089 рублей в 2022 году.

При этом показатель планомерно растет последние три года. Прирост к 2021 году составил 35 процентов — тогда россияне планировали потратить на одного человека 40 022 рубля. Почти за 10 лет сумма увеличилась в два раза (27 220 рублей в 2012 году).

Эксперты добавляют, что в 2023 году 38 процентов респондентов заявили, что откажутся от летнего отдыха из-за отсутствия денег. Эта причина с 2019 года остается главной, которую называют опрошенные, отказывающиеся от отпуска. Среди других причин, почему россияне не отправляются отдыхать летом — состояние здоровья, отсутствие отпуска и домашние хлопоты.

Ранее компания Anderida Financial Group провела опрос об идеальном размере зарплаты для россиян, согласно которому опрошенные в среднем хотели бы рассчитывать на 181 тысячу рублей в месяц. При этом, по данным компании, фактическая величина зарплаты в среднем по стране не превышает 60 тысяч рублей.