Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:02, 30 мая 2023Экономика

В России рекордно вырос плановый бюджет на летний отдых

ВЦИОМ: бюджет на летний отпуск на одного россиянина вырос до рекордных с 2012 года ₽53 923

Фото: Ezequiel Garrido / Unsplash

В 2023 году для того, чтобы отправиться в летний отпуск, россиянам придется накопить около 54 тысяч рублей на одного человека. С 2012 года плановый бюджет по этой статье расходов вырос до рекордного уровня, заявил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин. Его цитирует ТАСС.

«В этом году планируемый россиянами бюджет на летний отдых в расчете на одного отдыхающего человека составил 53 923 рубля», — сообщил Родин со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа. Специалисты организации видят существенную динамику увеличения суммы по сравнению с предыдущим годом — рост составил 20 процентов против 45 089 рублей в 2022 году.

При этом показатель планомерно растет последние три года. Прирост к 2021 году составил 35 процентов — тогда россияне планировали потратить на одного человека 40 022 рубля. Почти за 10 лет сумма увеличилась в два раза (27 220 рублей в 2012 году).

Эксперты добавляют, что в 2023 году 38 процентов респондентов заявили, что откажутся от летнего отдыха из-за отсутствия денег. Эта причина с 2019 года остается главной, которую называют опрошенные, отказывающиеся от отпуска. Среди других причин, почему россияне не отправляются отдыхать летом — состояние здоровья, отсутствие отпуска и домашние хлопоты.

Ранее компания Anderida Financial Group провела опрос об идеальном размере зарплаты для россиян, согласно которому опрошенные в среднем хотели бы рассчитывать на 181 тысячу рублей в месяц. При этом, по данным компании, фактическая величина зарплаты в среднем по стране не превышает 60 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Москву атаковали украинские беспилотники. Что известно о типах и вооружении этих дронов?
    Полиция задержала похищавшего велосипеды у курьеров россиянина
    В России высказались об ответе на атаки беспилотников на Москву
    Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении влетевшего в толпу водителя BMW
    Рэпер Boulevard Depo заявил об ограблении своего дома
    Отец Беллы Хадид прокомментировал исчезновение дочери из соцсетей
    В России рекордно вырос плановый бюджет на летний отдых
    Минобороны передали модернизированный Ил-76МД-90А
    Песков не стал комментировать сообщения о Рублевке как цели дронов
    ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.