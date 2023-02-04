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11:12, 4 февраля 2023Экономика

Россияне назвали идеальный размер зарплаты

Россияне считают идеальной зарплату в 181 тысячу рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне считают идеальной зарплату размером в 181 тысячу рублей в месяц. Ее они назвали в ходе опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, передает ТАСС.

При этом, по данным компании, фактическая сумма зарплат в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей.

За год ожидания россиян выросли на 12 тысяч рублей или 7 процентов. Аналитики добавили, что сумма по зарплате мечты стала рекордной за все время. Это произошло из-за общего роста цен на товары и неуверенности в будущем, а также в связи с отсутствием у многих «подушки безопасности».

У тех, кто переехал в другие страны. ожидания от доходов еще выше — для них средняя сумма идеальной зарплаты составляет 205 тысяч рублей. В Anderida Financial Group объяснили, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15-25 процентов выше, чем в России.

Из опроса следует, что у 65 процентов нет значимых сбережений, достаточных на более чем 3 месяца. Текущий уровень дохода устраивает лишь 35 процентов россиян, а каждый третий заявил, что ему в среднем не хватает около 15-20 тысяч рублей для более комфортной жизни и возможности постоянно откладывать сбережения. Около 40 процентов считают, что им не хватает 20-30 тысяч рублей, для еще 10 процентов эта сумма не превышает 15 тысяч рублей, для 18 процентов она составляет более 30 тысяч рублей.

В опросе приняли участие около 1,5 тысяч человек, проживающих в городах и имеющих постоянных доход.

Ранее стало известно, что россиянам для финансовой независимости необходимо 4,3 миллиона рублей накоплений. Основой финансовой независимости россияне считают достойную зарплату, накопления, сдачу недвижимости в аренду, собственный бизнес, а также инвестиции в акции и облигации.

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Сергей Истомин
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