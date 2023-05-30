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15:00, 30 мая 2023Мир

Стало известно о распределении мест в парламенте Турции

Альянс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места в парламенте
СюжетВыборы в Турции

Фото: Yıldız Yazıcıoğlu / Wikimedia

Согласно окончательным итогам выборов, правящий альянс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места в парламенте страны. О распределении мест в турецком законодательном органе стало известно ТАСС из данных, которые обнародовал глава Центризбиркома страны Ахмет Енер.

Чиновник рассказал, что перед окончательным решением были рассмотрены все апелляции. «Окончательные результаты голосования 14 мая по составу парламента 28-го созыва утверждены комиссией и направлены для публикации в официальную газету», — заявил он.

По словам Енера, Партия справедливости и развития получила 268 мест, Новая партия благоденствия получила пять, Партия националистического движения — 50. Всего оппозиционный альянс Кемаля Кылычдароглу получил 212 мест в парламенте.

Ранее стало известно, что Эрдоган 2 июня встретится с лидерами стран за торжественным ужином по случаю победы на выборах в своей резиденции, где примет поздравления от глав иностранных государств. Также турецкий лидер выступит в Анкаре с важными заявлениями.

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    Виктория Кондратьева
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