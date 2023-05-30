Звезда КВН объяснила нежелание смотреть телеигру

Звезда КВН Пермякова заявила, что не смотрит телеигру из-за отсутствия времени и желания

Известная российская актриса, бывшая участница КВН Светлана Пермякова заявила, что не смотрит игры «Клуба веселых и находчивых» и юмористические программы. Нежелание смотреть телеигру она объяснила в беседе с KP.RU.

По словам Пермяковой, она не смотрит ни КВН, ни юмористические шоу из-за отсутствия времени и желания. «Я не открещиваюсь от КВН, как некоторые артисты, наоборот, я очень благодарна команде, благодаря КВН ко мне пришла известность. Кто бы знал Светлану Пермякову, если бы не КВН?» — подчеркнула актриса.

Вместе с тем звезда КВН отметила, что «закрыла гештальт» относительно телеигры и считает важным идти вперед к чему-то новому.

Светлана Пермякова в 90-е участвовала в команде КВН Пермского государственного университета, в начале 2000-х — в команде «Парма». Вместе с актрисой и режиссером Жанной Кадниковой в «Парме» она составляла дуэт «Светка и Жанка».

Ранее Пермякова ответила на слухи о том, что у нее был конфликт с руководителем КВН Александром Масляковым. Актриса опровергла эти предположения и заявила, что относится к главе телеигры с большим уважением.